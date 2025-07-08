Jul 8, 2025 9:28 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الطيران المدني: عودة حركة الطيران إلى طبيعتها في مطار القاهرة بعد تعطل الاتصالات والإنترنت

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o