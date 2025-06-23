Jun 23, 2025 1:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الطرق والمواصلات الإيرانية: تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق أجواء البلاد حتى الساعة الثانية بعد ظهر غد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o