Jun 28, 2025 4:20 PMClock
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وزارة الطرق الإيرانية: تمديد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بأقسام الشمال والجنوب والغرب حتى ظهر غد والسلطات الإيرانية تسمح للرحلات الجوية الدولية العابرة بالتحليق فوق وسط وغرب البلاد

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