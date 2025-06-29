Jun 29, 2025 5:10 PMClock
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وزارة الطرق الإيرانية: أجواء وسط وغرب البلاد مفتوحة لعبور الرحلات الدولية

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