Aug 2, 2025 11:28 AMClock
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وزارة الطاقة السورية: تزويدنا بالغاز يعزز التعاون الإقليمي ويدعم البنية التحتية للطاقة في المنطقة

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