Apr 29, 2025 2:44 PMClock
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وزارة الصحة في غزة: 51 شهيداً و113 جريحاً وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية

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