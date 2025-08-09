1:18 PMClock
وزارة الصحة في غزة: 11 حالة وفاة بسبب التجويع وسوء التغذية وارتفاع العدد الإجمالي إلى 212 منهم 98 طفلا

