Aug 3, 2025 9:32 AMClock
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وزارة الصحة في غزة: من المقرر إدخال شاحنات تحمل أدوية ومعدات طبية إلى مستشفيات القطاع اليوم عبر اليونيسف

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