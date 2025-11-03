Nov 3, 2025 2:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الصحة في غزة تعلن تسلمها جثث 45 فلسطينيًّا من إسرائيل عبر الصليب الأحمر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o