Jul 19, 2025 10:52 AMClock
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وزارة الصحة في غزة: القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية وتفشي سوء التغذية الحاد

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