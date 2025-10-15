Oct 15, 2025 6:26 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الصحة في غزة: استلمنا 45 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o