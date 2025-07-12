Jul 12, 2025 2:48 PMClock
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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 57,882 شهيدا و138,095 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023

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