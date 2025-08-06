Aug 6, 2025 2:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 61,158 شهيدا و 151,442 إصابة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o