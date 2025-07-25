Jul 25, 2025 4:25 PMClock
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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59676 شهيداً و143965 جريحاً منذ 7 تشرين الأول 2023

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