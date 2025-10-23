3:08 PMClock
أبرز الأحداث
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,280 شهيداً و170,375 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023

