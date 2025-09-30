Sep 30, 2025 2:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 66.097 قتيلا و168.536 جريحاً

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o