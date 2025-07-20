Jul 20, 2025 8:22 AMClock
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وزارة الصحة في غزة: أعداد غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من شتى الأعمار تصل إلى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين

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