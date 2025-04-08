Apr 8, 2025 8:15 PMClock
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وزارة الصحة في صنعاء: قتيلان و13 جريحاً في حصيلة أولية للغارات الأميركية على مديرية الحوك بالحديدة غربي البلاد

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