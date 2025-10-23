3:22 PMClock
أبرز الأحداث
وزارة الصحة: "ضحيتان في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنتا وشمسطار"

