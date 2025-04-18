Apr 18, 2025 7:45 PMClock
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وزارة الصحة : ضحية جراء غارة إسرائيلية على سيارة على طريق عيتا الشعب رميش جنوبي البلاد

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