Jul 10, 2025 11:52 AMClock
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وزارة الصحة: شهيد وجريحان في الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في المنصوري

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