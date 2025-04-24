

"الصحة" تعلن عن خدمات علاجية جديدة لمرضى السرطان

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"الصحة" تعلن عن خدمات علاجية جديدة لمرضى السرطان

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افتتح وزير الصحة العامة، ركان ناصر الدين، المؤتمر السنوي التاسع الذي ينظمه "مستشفى جبل لبنان" الجامعي، وذلك حول الأمراض السرطانية وآخر التطورات في تشخيصها وعلاجها، بما في ذلك الجراحات والعلاجات الكيميائية والأشعة. حضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور نزيه غاريوس، ونائب رئيس جامعة البلمند وعميد كلية الطب فيها الدكتور سامي عازار، إضافة إلى حشد من الأطباء المختصين والمحاضرين اللبنانيين والدوليين، والأطباء المتمرنين وطلاب الطب، بالإضافة إلى الطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى وأساتذة كلية الطب في جامعة البلمند.

وأكد ناصر الدين في كلمته أن "علاج الأمراض السرطانية يبقى أولوية في وزارة الصحة العامة نظرًا لما يشكله من تهديد متزايد على حياة المرضى". وأضاف أن الوزارة وضعت خطة وطنية للسرطان بدعم من شركاء محليين ودوليين، بهدف تعزيز الحوكمة والأنظمة البيانية المتعلقة بالسرطان.

وأوضح أن "تحديث السجل الوطني للسرطان وإرساء نظام موثوق لمراقبة المرض أمران ضروريان لتحديد سياسات الصحة العامة وتقييم النتائج بشكل فعال".

وأشار ناصر الدين إلى أن "لبنان حقق خطوة مهمة مؤخرًا بانضمامه إلى المبادرة العالمية لسرطان الأطفال (GICC)، مما يترجم التزامه بتطوير خدمات الدعم للأطفال المصابين بالسرطان." وأضاف أن "الهدف الذي يسعى لبنان لتحقيقه هو بناء نظام رعاية لمرضى السرطان يمكنهم من الحصول على العلاج بشكل عادل ودون أي عوائق".

وفيما يتعلق بتوسيع الخدمات العلاجية، أعلن عن العمل على "توسيع البروتوكولات العلاجية الحالية، مع إضافة أدوية حديثة والعلاجات المناعية." وأكد أن "الوزارة مدركة للتطورات العلمية الهامة في هذا المجال وهي ملتزمة بتطبيقها لصالح المرضى".

كما أعلن ناصر الدين عن إطلاق مبادرتين هامتين في مجال مكافحة السرطان في المرحلة المقبلة:

1- استئناف الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي وضرورة التصوير الشعاعي، والتي تم تجميدها في السنوات الماضية بسبب الأزمات المتلاحقة.

2- إدخال لقاح HPV ضد سرطان عنق الرحم في البرنامج الوطني للتلقيح، مع توفيره مجانًا للفئات المستهدفة، مما يشكل خطوة مهمة في الحد من هذا النوع من السرطان.

وختم ناصر الدين بالإشارة إلى "أهمية التعاون مع الشركاء والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات العلمية والإختصاصيين والجمعيات الأهلية لتحقيق النتائج المرجوة في مكافحة السرطان". كما أشاد بالجهود التي يقوم بها "مستشفى جبل لبنان" في تحسين خدمات الرعاية للمرضى المصابين بالسرطان.

من جانبه، تحدث رئيس مجلس إدارة "مستشفى جبل لبنان" الجامعي الدكتور نزيه غاريوس عن "مركز المستشفى لعلاج الأورام بالأشعة"، والذي يعتبر من الأكثر تطورًا في المنطقة. وأكد أن "المستشفى يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والنوعية للمرضى، ويعكف على تطوير خبرات الأطباء من خلال المؤتمرات الطبية".

بدوره، شدد نائب رئيس جامعة البلمند وعميد كلية الطب فيها الدكتور سامي عازار على "أهمية المؤتمرات الطبية في تبادل المعارف وتحديث أحدث الاكتشافات في مجال علاج السرطان، خصوصًا أن المؤتمر يشارك فيه كبار الإختصاصيين في هذا المجال."

يُذكر أن جلسات العمل للمؤتمر ستستمر حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، بمشاركة حشد كبير من الاختصاصيين في علاج السرطان من لبنان والخارج.