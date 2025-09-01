Sep 1, 2025 11:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الصحة بغزة: 5 إصابات من عائلة واحدة وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي من جراء عدوان الاحتلال على بلدة طمون في الضفة الغربية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o