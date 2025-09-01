آخر الأخبار
Sep 1, 2025 11:00 PM
وزارة الصحة بغزة: 5 إصابات من عائلة واحدة وصلت إلى مستشفى طوباس الحكومي من جراء عدوان الاحتلال على بلدة طمون في الضفة الغربية
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: الطلاب المتظاهرون من أجل عودة المخ...
2025-09-02 14:43:47
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من بكين: "آلية الزناد" مثال على المعا...
2025-09-02 14:29:39
أردوغان: لن نغض الطرف عن الذين يسعون لإثارة الفوضى على الأراضي السو...
2025-09-02 14:24:29
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: الطلاب المتظاهرون من أجل عودة المختطفين أكثر وطنية من وزير التعليم وعصابته
بري يبحث التطورات مع الكاظمي ويلتقي السفيرتين زيادة ودرويش
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من بكين: "آلية الزناد" مثال على المعايير المزدوجة والذين انتهكوا الاتفاق النووي بأنفسهم يتهمون الآن إيران بخرق الالتزامات
أردوغان: لن نغض الطرف عن الذين يسعون لإثارة الفوضى على الأراضي السورية والرئيس السوري أحمد الشرع يشاركنا في موقفنا
أردوغان: كل من يحاول عرقلة مسار نهوض سوريا سيدفع الثمن
عون: نحن امام فرصة بإمكانها ان تضع لبنان على برّ الأمان
بوصعب في السراي: الحاجة إلى تطبيق الطائف اليوم أكبر من أي وقت مضى
حيدر يفتتح ندوة الضمان "توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم"
وكركي يطالب بوضع استراتيجيات وطنيّة للانتقال إلى العمل المنظّم
الرئيس عون: الدولة يبنيها ابناؤها وهدفهم دولة المواطنة لا دولة الطائفة او الحزب او المذهب
اميركا وإسرائيل واحد...مطلوب ثبات في القرار اللبناني
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف متورط بالجرم المشهود
معلومات: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
وكالة تاس: إجتماع محتمل بين بوتين وكيم في الصين
ملابسك في خطر.. تخلص فورا من هذا المنتج أثناء الغسيل
التوتر المزمن.. "خطر صامت" يهدد صحة القلب
ناصر الدين تابع إنشاء وتطوير مستشفيات حكومية: الهدف تحسين الخدمة
كيف تدمر الفواكه أسنانك دون أن تشعر؟
خلال 15 ثانية فقط.. سماعة ذكية تكشف أمراض القلب
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
2:43 PM
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: الطلاب المتظاهرون من أجل عودة المختطفين أكثر وطنية من وزير التعليم وعصابته
2:40 PM
بري يبحث التطورات مع الكاظمي ويلتقي السفيرتين زيادة ودرويش
2:29 PM
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من بكين: "آلية الزناد" مثال على المعايير المزدوجة والذين انتهكوا الاتفاق النووي بأنفسهم يتهمون الآن إيران بخرق الالتزامات
2:24 PM
أردوغان: لن نغض الطرف عن الذين يسعون لإثارة الفوضى على الأراضي السورية والرئيس السوري أحمد الشرع يشاركنا في موقفنا
2:24 PM
أردوغان: كل من يحاول عرقلة مسار نهوض سوريا سيدفع الثمن
2:22 PM
عون: نحن امام فرصة بإمكانها ان تضع لبنان على برّ الأمان
2:19 PM
بوصعب في السراي: الحاجة إلى تطبيق الطائف اليوم أكبر من أي وقت مضى
2:17 PM
حيدر يفتتح ندوة الضمان "توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم"
2:08 PM
الرئيس عون: الدولة يبنيها ابناؤها وهدفهم دولة المواطنة لا دولة الطائفة او الحزب او المذهب
2:06 PM
اميركا وإسرائيل واحد...مطلوب ثبات في القرار اللبناني
