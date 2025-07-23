Jul 23, 2025 1:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الصحة بغزة: 10 وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة ترفع عدد الوفيات إلى 111

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o