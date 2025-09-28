Sep 28, 2025 12:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الصحة بغزة: مستشفيات قطاع غزة استقبلت 79 شهيدا و379 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o