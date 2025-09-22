Sep 22, 2025 5:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الصحة بغزة: خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة بسبب الاستهداف المستمر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o