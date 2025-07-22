Jul 22, 2025 1:20 PMClock
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وزارة الصحة بغزة: العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 101 وفاة بينهم 80 طفلا

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