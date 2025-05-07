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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,653 شهيدا و118,897 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

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