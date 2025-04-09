Apr 9, 2025 10:23 AMClock
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وزارة الصحة بغزة: إغلاق معابر القطاع أمام الغذاء والدواء يفاقم سوء التغذية

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