Apr 21, 2025 5:02 PMClock
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وزارة الصحة الفلسطينية: قتيل إثر اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة سنجل شمال رام الله

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