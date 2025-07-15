Jul 15, 2025 6:00 PMClock
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وزارة الصحة: الغارات الإسرائيلية على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل اليوم أدت إلى سقوط 12 شهيدا وإصابة 12 بجروح

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