Jun 22, 2025 9:13 PMClock
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وزارة الصحة السورية: 20 قتيلا و52 جريحا حصيلة التفجير الانتحاري داخل كنيسة في دمشق

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