Jul 15, 2025 8:07 AMClock
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وزارة الدفاع اليابانية: العمليات المتنامية بين الصين وروسيا تشكل مخاوف أمنية خطيرة بالنسبة لنا

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