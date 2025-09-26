Sep 26, 2025 2:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الدفاع: المهمة الوطنية الاساسية التي يضطلع بها  الجيش اللبناني دائما هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع الى مهاوي التصادم وردع المتطاولين على السلم الاهلي وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o