Jul 14, 2025 8:32 AMClock
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وزارة الدفاع السورية: نقوم بفك الاشتباكات بسرعة وحسم ونؤكد التزام جنودنا بحماية المدنيين في السويداء

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