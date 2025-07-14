Jul 14, 2025 5:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الدفاع السورية: لا تراجع عن سحب السلاح من المجموعات الخارجة عن القانون وبسط الأمن وسيطرة الدولة بالسويداء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o