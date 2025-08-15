Aug 15, 2025 10:51 AMClock
أبرز الأحداث
وزارة الدفاع السورية: تعرضت آلية عسكرية أمس لهجوم مجموعات من فلول النظام السابق في ريف اللاذقية دون وقوع أي خسائر بشرية

