Sep 25, 2025 12:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الدفاع السورية: تركيا عازمة على مواصلة تعاونها الوثيق مع الحكومة السورية وخاصة في مكافحة المنظمات الإرهابية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o