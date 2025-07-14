Jul 14, 2025 8:40 AMClock
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وزارة الدفاع السورية: بدء نشر وحدات عسكرية في السويداء وتوفير ممرات آمنة للمدنيين بمناطق الاشتباكات

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