Jul 16, 2025 10:16 AMClock
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وزارة الدفاع السورية: القوات الحكومية ترد على مجموعات خارجة عن القانون أطلقت النار عليها في السويداء

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