Jul 31, 2025 8:20 AMClock
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وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية

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