Apr 14, 2025 10:44 AMClock
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وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 52 مسيرة أوكرانية في مقاطعات بريانسك وأوريول وكورسك وتولا وكالوغا وبيلغورود

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