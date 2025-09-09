12:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 صواريخ مجنحة و5 صواريخ "هيمارس" و230 طائرة أوكرانية مسيّرة عن بُعد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o