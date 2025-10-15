Oct 15, 2025 12:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الدفاع الروسية تعلن الاستيلاء على قريتين جديدتين في أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o