May 8, 2025 1:13 PMClock
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وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قامت بمحاولتين لاختراق الحدود الروسية في كورسك

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