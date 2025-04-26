Apr 26, 2025 7:45 AMClock
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وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية دمرت 45 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

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