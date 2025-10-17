Oct 17, 2025 8:52 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 61 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسيا عدة خلال الليل منها مسيرتان فوق مقاطعة موسكو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o