Apr 12, 2025 1:12 PMClock
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وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا نفّذت 5 هجمات على منشآت الطاقة الروسية خلال آخر 24 ساعة

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