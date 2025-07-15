Jul 15, 2025 8:31 AMClock
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وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق خمس مناطق روسية والبحر الأسود

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