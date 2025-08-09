7:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض وتدمر 97 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o